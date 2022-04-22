Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı şehit sayısı 3'e yükseldi! Teröristler can çekişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı son dakika açıklamasında Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısının üçe yükseldiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada bir uzman çavuşun Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olduğunu duyurarak "Şu an itibarıyla Pençe Harekatı'nda öldürülenlerin sayısı 45'i buldu ve maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı böylece 3 oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

-Değerli arkadaşlar bu süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak'taki Pençe harekatı şu anda terör örgütü can çekişmesi anlamına geliyor. Pençe Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'i buldu. Maalesef şehitlerimizin sayısı 3'e yükseldi, bir uzman çavuşumuz şehit oldu.

-Sonuç olumlu fakat tabii tam istediğimiz gibi değil daha iyi olacak. Bugün arkadaşlarımız irtibat kuracak. Sayın Putin ile de Zelenski ile de görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz.

-Operasyonda mehmetçiğimiz büyük başarılar elde ettiler. İnlerde mağaralarda bir çok mühimmat ele geçirildi. Mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor, kolay bir iş değil. Hassas ve dikkatli olmanız gerekiyor. Herhangi bir kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliğinin gerçekleşmesi gerekiyor.