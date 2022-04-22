Meteoroloji sonunda hava durumu için müjdeyi verdi ancak dikkat edin çarpılmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Geçen hafta yaşanan kış molasının ardından hafta sonu itibariyle bahara tam bir geçiş yapıyoruz. Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkıyor. Cumartesi günü 6 kent dışında hiç yerde yağmur yok.