Meteoroloji sonunda hava durumu için müjdeyi verdi ancak dikkat edin çarpılmayın
Meteoroloji haftalardır soğuk giden arada bir yüzünü gösteren güneş için sonunda müjdeyi verdi. Bu hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerini de aşacak. Havadaki değişikliklere dikkat! Bahar havası hastalıklarla tadınızı kaçırabilir. Uzmanlar değişken havalara karşı uyarıyor... İşte il il 23-24 Nisan hafta sonu hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Geçen hafta yaşanan kış molasının ardından hafta sonu itibariyle bahara tam bir geçiş yapıyoruz. Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkıyor. Cumartesi günü 6 kent dışında hiç yerde yağmur yok.
Meteorolojinin resmi sitesinden yayınladığı son hava durumu tahminine göre İstanbul da dahil birçok ilde hava sıcaklıkları önemli ölçüde artış göstererek yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji sıcaklığın 5 derece birden artacağını duyurdu. Hava sıcaklığı 20 derecenin üstüne çıkarken, Akdeniz ve Güneydoğu illerinde 30 derecelere yaklaşacak.
Cumartesi günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bursa ve Balıkesir dışında yurtta yağış alan yer yok. Tüm ülke genelinde hafta sonu güneşli bir hava olacak. Pazar günü güneydoğu anadolu illerinde sıcaklık 30 derecenin üstüne çıkacak.
Mevsim normallerinin üstüne çıkan bahar havası hastalıklara da davetiye çıkarabilir. Uzmanlar bahar çarpmasına karşı uyarıyor.