Can Ataklı'nın 'terörist' arkadaşları kim? Can Ataklı FETÖ'nün yeni reklamcısı mı oldu?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurlu Başkanı Hadi Özışık, Can Ataklı'nın "FETÖ Reklamcılığına" soyunmasını yorumladı... Peki Can Ataklı bunun neden yapıyor?.. Hadi Özışık nedenini anlatıyor...

Abone ol

FETÖ'cü gazeteciler başta olmak üzere yurtdışında ne kadar varlarsa o kadar Türkiye aleyhine yayın yapıyorlar...

Cevheri Güven'i, Emre Uslu'su, Ekrem Dumanlı'sı hep bir ağızdan Türkiye'yi karalamaya devam ediyor...

Bunlar görevlerini yapıyorlar, anlıyoruz...

Peki bunları içerde destekleyenler ne yapmaya çalışıyor...

Türkiye'de faaliyet gösteren Can Ataklı gibi bazı gazeteciler de Cevheri Güven gibi isimlerin karalamalarının doğru olduğuna inanıyorlar..

Her fırsatta vatanperver olduğunu söyleyen Can Ataklı'nın bu teröristlere terörist demeye dili varmıyor...

FETÖ'ye hala cemaat demeye devam ediyor...

FETÖ'cü gazetecilere de "arkadaşlar" diyor...

Onların gazeteci olduklarına kefil oluyor...

Onlar da zaten "teröristiz" demiyor, "Biz gazeteciyiz" diyor...

Bir de yetinmiyor, Cevheri Güven'in videolarının reklamını yapıyor ve mealen "siz de izleyin, çok önemli şeyler anlatıyor" diyor...

Can Ataklı, "Büyük yangınlar, depremler, afetlerin" deviremediği Erdoğan'ı, FETÖ'cülerin iftiralarının devirmesine umut bağlamış...

Muhalefeti de onların anlattıklarını millete anlatmaya çağırıyor..

Yani bir nevi FETÖ reklamcılığına soyunuyor...