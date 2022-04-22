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Akıncı TİHA ilk kez görev aldı! Teröristler böyle yok edildi işte o anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar TB2 ve terör operasyonlarında ilk kez yer alan Akıncı Silahlı İnsansız Hava araçları tarafından icra edilen operasyon görüntüleri de yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca operasyonda görev alan Silahlı İnsansız Araçlarının (SİHA) hedef noktaları etkisiz hale getirdiği görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi. Söz konusu paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar TB2 ve AkıncıSilahlı İnsansız Hava araçları tarafından icra edilen operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

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