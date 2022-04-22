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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu elektrikleri kesilince ne yaptı? İsmail Küçükkaya'nın gözü arkasındakine takıldı

FOX TV canlı yayınına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu elektrikleri kesildikten sonra ilk geceyi nasıl geçirdiklerini anlattı. İsmail Küçükkaya'ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, komşularının kendi evlerinden elektrik çekmeyi önerdiklerini söyledi. Elektrik faturasını ödeyecek maddi gücü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesini duyurmak istedim.' dedi. Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte 1 hafta elektriksiz yaşama kararı aldıklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu 3 aylık birikmiş 1030 liralık faturasını ödemeyince Başkent elektrik tarafından elektrikleri 21 Nisan 2022 perşembe günü itibariyle kesilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte elektriklerin olmadığı bir gece geçirdikten sonra bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya bağlandı. Kılıçdaroğlu yayına evinin mutfağından katılırken, İsmail Küçükkaya'nın gözü arkasında bulunan detaylara takıldı. 

İsmail Küçükkaya "Sayın Kılıçdaroğlu sizi görüyoruz siz ana muhalefet partisinin liderisiniz. Arkanızda bir lüküs lambası görüyorum. Mutfak temizleme deterjanı görüyorum. Dün elektrikler kesildikten sonra ne oldu, gece neler yaşadınız?' diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu bu soruyu şöyle yanıtladı:

-Elektrikler kesilince eşimle hazırlıklarımızı yaptık. Komşularımız bir tüple aydınlatma getirmişti. Ben de küçük aydınlatma araçları ile fenerleri eve gelirken beraberimde getirdim. Karanlık tabii, evi biraz aydınlattık. Akşam olup herkesi yolcu ettikten sonra komşularımızın gönderdiklerini yedik, çaylar göndermişlerdi. Komşularımız da bizim elektriğimiz kesildiği için lambalarını söndürmüşlerdi. Eşim onlara telefon etti, elektriklerini açmalarını istedim. Çünkü bu bireysel bir eylem, kitlesel bir eylem değil. 4 milyon adına bir direniş. Komşularımızdan bizim evden sizin eve elektrik çekelim diyenler de oldu. Biz karanlıkta kalanların sesi olmak istiyoruz dedim. 

-"4 milyon ailenin elektriği kesildi. 2022'nin başından itibaren gelen olağanüstü zamları da kattığımızda rakamın büyük olduğunu düşünüyorum. Ama açıklamıyorlar. Eğer siz o ailelerin dramını yaşarsanız ve onların sesi olursanız siyasetçi olarak işinizi yapmış olursunuz. 4 milyon aile elektriksiz kaldığında ben nasıl sessiz kalabilirim. Ben onların derdine derman olmak için, sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için, ekonomi politikasının hangi felaketleri getirdiğini topluma anlatmak için yaptım.

-Bu kararı eşimle birlikte aldık ve sürdüreceğiz. 

-Elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim. Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesini hem Türkiye'ye, hem kamuoyuna, hem Dünya'ya duyurmak istedim. Bunun en azından koltuklarında rahat oturan 5'li çetenin ve Saray Sosyetesi'nin bilmesini istedim.  "
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