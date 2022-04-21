Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ekmek dağıtımında izdiham yaşandı
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ücretsiz ekmek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ücretsiz ekmek dağıtımı sırasında yaşanan izdihamın görüntülerini paylaşarak sert tepki gösterdi.
Hakverdi, "Görüntüler anlık olarak Gaziantep'ten. İktidar insanları bir kuru ekmeğe muhtaç ederken Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara güya yardım dağıtıyor. Bu rezillik elbet bitecek" ifadelerini kullandı.