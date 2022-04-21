BIST 2.557
DOLAR 14,70
EURO 16,02
ALTIN 917,09
SPOR

'Yılmaz Vural'a bir tokat bir de yumruk atacağım' diyen Tanju Çolak fena patladı: Belgelerini göstereyim...

Eski gol kralı Tanju Çolak, katıldığı canlı yayın programında Yılmaz Vural'ı gördüğü yerde tokatlayacağını ya da yumruk atacağını söyledi.

Eski futbolcu Tanju Çolak, Haber Global’de konuk olduğu Yüz Yüze programında teknik direktör Yılmaz Vural'ı gördüğü yerde tokatlayacağını söyledi. Tanju Çolak "Yılmaz Vural, Adana Demirspor döneminde hakkımda bir takım laflar etmiş, mahkemeye de verdim. Belgelerini göstereyim sevginiz biter. Anadan girmiş babadan çıkmış. Türkiye'de böyle adamlar hocalık yapıyor. Ona bir tokadım var. Denk gelirsek bir tokat, bir yumruk var" dedi.

Yılmaz Vural ne demişti?

Yılmaz Vural, Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde, eski sportif direktör Tanju Çolak hakkında "Mickael Pote'nin her ay aldığı 40 bin euro’dan 5 bin euro’yu alıyormuş. O... ç... hırsız". ifadelerini kullanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ATV'de Esra Erol'da akıl almaz rezalet! Kadın dayak yedi yayına devam etti
ATV'de Esra Erol'da akıl almaz rezalet! Kadın dayak yedi yayına devam etti
Maltepe’de pitbullun saldırdığı vatandaş otomobilin üzerine çıkarak canını kurtardı
Maltepe’de pitbullun saldırdığı vatandaş otomobilin üzerine çıkarak canını kurtardı
Faturalarını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! Eşi haber verdi Toplam borcu ortaya çıktı
Faturalarını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! Eşi haber verdi Toplam borcu ortaya çıktı
Pakistanlılar silah ve satırlarla meydan okudu! Sosyal medyadan tepki yağdı
Pakistanlılar silah ve satırlarla meydan okudu! Sosyal medyadan tepki yağdı
İstanbul'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Patlama anı kamerada
İstanbul'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Patlama anı kamerada
Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulununca Müge Anlı kahroldu
Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulununca Müge Anlı kahroldu
'Din dersi saçma' diyen genç 5 padişah sayamadı! Fena rezil oldu: Vahdettin karısıyla kaçıp fabrikada çalıştı
'Din dersi saçma' diyen genç 5 padişah sayamadı! Fena rezil oldu: Vahdettin karısıyla kaçıp fabrikada çalıştı
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarparak durdu! Şoför kalp krizi geçirdi
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarparak durdu! Şoför kalp krizi geçirdi
Bursa'da dilenciler tekme tokat birbirine girdi! Acımadan vurdular
Bursa'da dilenciler tekme tokat birbirine girdi! Acımadan vurdular
Ersan Şen çıldırdı! 'Her gün sınırdan giren göçmenlerin sorumlusu CHP ve Kılıçdaroğlu'
Ersan Şen çıldırdı! 'Her gün sınırdan giren göçmenlerin sorumlusu CHP ve Kılıçdaroğlu'