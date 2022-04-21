Pakistanlılar silah ve satırlarla meydan okudu! Sosyal medyadan tepki yağdı

İSTANBUL’da yaşadığı görülen Pakistanlı kaçak göçmenlerin belinde silah, ellerinde bıçak ve satırla çektikleri video sosyal medyada gündem oldu.

Hemen hemen her gün sosyal medya gündemi Türkiye’ye gelen kaçak göçmenlerin skandal videolarıyla çalkalanıyor. En son ortaya çıkan görüntüler ise durumun vahametini bir kez daha ortaya koydu. Tiktok’ta “haider_butt_007” kullanıcı adıyla paylaşım yapan şahısların silah ve satırla yakın zaman önce yükledikleri video ortaya çıktı. Kaçak yollarla Türkiye’ye gelen şahısların görüntüleri büyük tepki çekti.