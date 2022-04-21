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Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulununca Müge Anlı kahroldu

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu. Müge Anlı haberi 'çok üzüldüm' diyerek duyurdu. Kayıp hemşire Muhammet Aslan yoğun bakım nöbetinden çıktıktan sonra sırra kadem basmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 gündür kayıp olan hemşire Muhammet Aslan olayı gündeme gelmişti. Kayıp hemşire Muhammet Aslan yoğun bakımdaki gece nöbetinden çıktıktan sonra evine gitmemiş kayıplara karışmıştı. Ailesi Muhammet Aslan'dan haber alamayınca Müge Anlı'ya başvurmuştu. 6 gündür her yerde aranan Muhammet Aslan'dan bugün kötü haber geldi. Genç hemşirenin cesedi AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu. 

Muhammet Aslan'ın ilk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülüyor. Zira genç hemşire bulunduğunda bileklerini kesmişti. 6 gün sonra tespit edilen ceset otopsiye götürüldü.  Muhammet Aslan'ı intihara sürükleyen ise sanal bahis merakı oldu. Genç hemşirenin sanal oyunlarda para kaybettiği ve borçlandığı ortaya çıktı. Müge Anlı bugün Tatlı Sert programında genç hemşireden gelen haberi duyurup 'Çok üzüldüm ailesi perişan halde' dedi. 

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Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bakın nerede bulundu
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