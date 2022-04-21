Ersan Şen çıldırdı! 'Her gün sınırdan giren göçmenlerin sorumlusu CHP ve Kılıçdaroğlu'
Ersan Şen ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya, canlı yayında birbirine girdi. Ersan Şen, "Günde sınırdan 1200 kişi geçiyor, bunun sorumlusu kim?" diye sordu, Cem Kaya, "Kılıçdaroğlu sorumlu” cevabı verdi.
TV 100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programına katılan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi’nin (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Cem Kaya, Ceza Hukukçusu Ersan Şen ile Türkiye’nin göçmen politikasını tartıştı.
Ersan Şen’in “Günde sınırdan 1200 kişi geçiyor, bunun sorumlusu kim? Kemal Kılıçdaroğlu mu?” demesi üzerine, Cem Kaya “Evet, Kılıçdaroğlu sorumlu” diyerek karşılık verdi.