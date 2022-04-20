Bingöl'de şiddetli rüzgar! Cami minaresi sağa sola böyle sallandı

BİNGÖL'de önceki gün etkili olan şiddetli rüzgarın bir caminin minaresini sallama anları cep telefonuna kamerasına yansıdı.

BİNGÖL genelinde önceki gün başlayan rüzgar akşam saatlerinde bir anda şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde birçok binanın çatısı uçtu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir cami minaresi sallandı. Minarenin sağa sola sallanması da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yine merkeze bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu. Yola düşen çatıların kağıt gibi savrulması da cep telefonu kamerasına yansıdı.