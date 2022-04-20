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İstanbul trafiğinde akılalmaz yolculuk! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Kartal'da bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Kartal D-100 karayolu Kadıköy istikametinde bir motosiklet sürücüsü yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Motosiklet üzerinde giden arkadaki kişinin kask takmadığı da görüldü.

İkilinin motosiklet üzerinde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet üzerine yatak yerleştiren iki kişinin trafikte ilerlediği görülüyor.

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