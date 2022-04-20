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Bursa saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Otobüsün tam arka kısmında patlıyor

BURSA’da bu sabah 7.30 sıralarında meydana gelen terör saldırısı sonrası 1 infaz koruma memuru şehit oldu. Yol kenarına bırakılan EYP’nin patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde meydana geldi. Mudanya yolu caddesinden Bursa E tipi cezaevine personel taşıyan servis minibüsü Yenikaraman Mahallesi'nden geçtiği esnada uzaktan kumandalı EYP’nin patlamasıyla servis minibüsünde olan 30 infaz koruma memurundan 1’i şehit oldu. Patlamanın şiddetiyle 1’i ağır 4 personel yaralandı. 

Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yaptığı ilk açıklamada yaralı personellerden ikisinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, diğer iki yaralının ise Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi. 

bursa terör saldırısı anı

Bursa'daki saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. 

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