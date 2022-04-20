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FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 42. bölüm fragmanı (Final)

Aşk Mantık İntikam dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler yaşanacak? Aşk Mantık İntikam 22 Nisan 2022 Cuma akşamı FOX'ta...

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

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