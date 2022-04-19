BIST 2.529
DOLAR 14,66
EURO 15,83
ALTIN 931,95
MEDYA

Güldür Güldür Show'dan siyasi göndermeli 'uzaya giden Türkler' skeci: Köprü, toplu konut...

Güldür Güldür Show programında “uzaya giden Türkler” konulu bir skeç yayınlandı. Skeçte uzaya giden Türk ekibin yol ve toplu konut inşa etmesi konusu işlendi.

Skeçte, uzaya giden bir Türk ekip, karşılaştığı uzaylıya “Biz buraya gelişim için, yatırım, istihdam için geldik. Misal bak şuradaki gölün üstüne köprü yapacağız. Şurada gördüğün dağ var ya onu deleceğiz, etrafından dolanmayacağız delip geçeceğiz dinamite boğacağız orayı. Şurada gördüğünüz ovaya da bir sürü toplu konut yapsak fena mı olur?” dedi. Skecin devamında ise uzaya giden Türk ekibin yol yapma çalışması ve boş gördükleri alana toplu konut projesi yapmak istemesi konusu işlendi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yakın bir zamanda Türkiye’nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız” demiş, “Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dolar göndermesi olay oldu! Çok Güzel Hareketler Güldür Güldür'e özendi: Kalanı yok oğlum
Dolar göndermesi olay oldu! Çok Güzel Hareketler Güldür Güldür'e özendi: Kalanı yok oğlum
Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu! Çapraz ateşe alınarak öldürüldü işte o anlar
Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu! Çapraz ateşe alınarak öldürüldü işte o anlar
Selin Karacehennem'e gelen bekaret sorusu olay oldu: Kocam sürekli yüzüme vuruyor
Selin Karacehennem'e gelen bekaret sorusu olay oldu: Kocam sürekli yüzüme vuruyor
Karaman'da taraftarlar birbirine girdi! Taşlar hava uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü
Karaman'da taraftarlar birbirine girdi! Taşlar hava uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul’da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
İstanbul’da sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle dolandırdı
Show TV'nin Aziz dizisi 22. bölüm fragmanı
Show TV'nin Aziz dizisi 22. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 28. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 28. bölüm fragmanı
Bu muhabbet kuşunun söylediklerini duyan inanamadı! Sürekli kendi kendine evde tekrarlıyor
Bu muhabbet kuşunun söylediklerini duyan inanamadı! Sürekli kendi kendine evde tekrarlıyor
İzmir'de telefonla konuşurken neye uğradığını şaşırdı! Kadının sinsice arkasından yaklaşıp...
İzmir'de telefonla konuşurken neye uğradığını şaşırdı! Kadının sinsice arkasından yaklaşıp...
Benzin ve su karışımıyla kendi doğal gazını üretti artık tüpe para vermiyor
Benzin ve su karışımıyla kendi doğal gazını üretti artık tüpe para vermiyor