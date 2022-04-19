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Dolar göndermesi olay oldu! Çok Güzel Hareketler Güldür Güldür'e özendi: Kalanı yok oğlum

Çok Güzel Hareketler 2 programının son bölümündeki 'Milyoner Ol Bari' isimli skeç sosyal medyada gündem oldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programında her bölümde farklı skeçler yapılıyor. Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı programın 17 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen son bölümüne 'Milyoner Ol Bari' isimli skeç damga vurdu. Büyük ödülün 1 milyon olduğu skeçteki yarışmanın sunucusu "Büyük ikramiyeyi kazanırsan ne almayı düşünüyorsun?" diye sordu.

Yarışmacı ise hayallerini anlatarak "Mütevazi bir ev almayı düşünüyorum, kalanıyla da ikinci el araba, kalanıyla da tatil yapacağım" diye konuşurken sunucu sözünü kesti. Yarışmanın sunucusu "Kalanı yok oğlum,1 milyon veriyoruz. Bir tane ev al kredi çek onu öde yıllarca" yanıtını verdi. Seyircilerin ise "Bu program dolar karşısında çok değer kaybetti, kesinlikle 7-8 milyon vermeleri gerekiyor" sözleri izleyenleri kahkahaya boğdu.

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