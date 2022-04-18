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Benzin ve su karışımıyla kendi doğal gazını üretti artık tüpe para vermiyor

KARABÜK’te işçi emeklisi Sabri Cebeci, benzin ve su karışımıyla kurduğu sistemle kendi gazını üretti. Bu sayede evin 15 günlük gaz ihtiyacını çözdü.

Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Sabri Cebeci, kullanılmayan eski buzdolabının motorunu hava motoru olarak değerlendirmek istedi. Daha sonra artan tüp fiyatları nedeniyle kendi gazını üretmeye karar veren Cebeci, benzin ve su karışımı ile sistem kurdu. Motor yardımıyla sistemini başarılı bir şekilde çalıştırarak kendi gazını üreten Cebeci, 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor.

İnternette gördüğü bir icat üzerine deneme amaçlı çalışma yaptığını belirten Cebeci: ’’Bir çay bardağı benzin ile bir çaydanlık su bir dakikada kaynıyor. Eskiden gaz sobaları vardı. Gaz sobasıyla evin ısınma ihtiyacını da karşılamayı düşünüyorum. Bir litre benzin ile 10-15 gün kullanabiliyoruz’’ dedi.

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