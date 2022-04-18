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Fahrettin Koca'dan karantina ve maske kuralı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs pandemisinde en önemli toplantı için çarşamba gününü yeniden işaret etti. Koca, "Artık kısıtlamaların değil kişisel tedbirlerin gripte olduğu gibi, devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların kalkacağını duyurdu. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

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