Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden yeni video! Erdoğan Var Mısın Yok Musun yarışmasında

Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da! PKK'ya Pençe-Kilit

Fatih Çıtlak'ı hiç böyle görmediniz! Fatih Çıtlak 'müritleriyle' zikir çekti Cübbeli Ahmet Hoca bakın ne yaptı