Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden yeni video! Erdoğan Var Mısın Yok Musun yarışmasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle ünlenen ve milyonlarca kez izlenen Nahyabey, yeni bir video daha yayınladı. Acun Ilıcalı'nın Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Erdoğan'a kutulardan çıkanlar dikkat çekiyor.
Sosyal medyada "Nahyabey" olarak tanınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklitleriyle bilinen Muhammed Nur Nahya'dan yeni video geldi.
Nahyabey, son videosunda Erdoğan taklidiyle bir döneme damga vuran "Var Mısın Yok Musun" yarışmasına katılıyor. Kutulardan "Kemal Kılıçdaroğlu ile iftar yemeği", "Asgari ücrete zam", "Vergi indirimi" çıkması dikkat çekiyor.
Yarışmayla özdeşleşen Hamdi Bey'in "Erken seçim" teklfini reddeden Erdoğan, kutusuna gidiyor ve "2023'te muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu" çıkıyor.