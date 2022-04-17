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CHP

Başörtülü üniversitelinin Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözleri sonrası eski sözleri açığa çıkartıldı

CHP üye katılım törenine katılan başörtülü kızın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmesi olay yaratmıştı. Bu sözler üzerine sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun eski sözlerini hatırlatan videoyu yayınladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda geçmişteki yasakçı görüşleri bilinirken CHP'nin töreninde bir başörtülü genç kadının söyledikleri olay yarattı.

CHP Üye Katılım Töreni'nde konuşan ve başörtülü olan genç bir üniversiteli Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında demokratik tavrınız için teşekkür ederim." dedi.

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Üye Katılım Töreni" düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende yaşanan bir an ise herkesi şaşırttı.

Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında demokratik tavrınız için teşekkür ederim
CHP'ye üye olduğu için konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan genç bir üniversiteli, Kılıçdaroğlu'na hitap ederek, "Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?
-O işin sınırı yok, bugün türbanla yarın biri diyecek peçeyle gelmek istiyorum. Yarın diğeri diyecek ki çarşafla gelmek istiyorum. 

-Ömür boyu takacak diye kural mı var? Devletin kuralları var. İlkokula nasıl gidiyoruz, hakim cübbe takıyor kurallar var. Anayasaya aykırı uygulama...

-Bir metrekarelik bir bez parçasıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü yasağının kalkmaması için imza vermişti

9 Şubat 2008'de TBMM "Üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması ile ilgili yasayı kabul etmişti. Aynı gün CHP yasanın iptali için AYM'ye başvurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da metinde imzası vardı.

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