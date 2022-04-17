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POLİTİKA

DEVA Partisi'ne üye ol erzağı kap! İste Esenyurt'ta o rezaletin görüntüleri

Yıllardır AK Parti'ye "makarna kömür dağıtarak oy alıyor" suçlamaları halen sürerken, DEVA Partisi'nin İstanbul'da üye bulma yöntemi kameralara takıldı. DEVA Partisi'nin İstanbul'un Esenyurt'ta vatandaşlara üyelik şartıyla erzak kolisi dağıttığı öne sürüldü.

Ali Babacan'ın Genel Başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nin Esenyurt örgütü Hürriyet mahallesinde erzak kolisi dağıttı. Yunus Emre Sağlık Ocağı önünde gerçekleşen dağıtım sırasında vatandaşlara 'partiye üyelik şartı' koşulduğu öne sürüldü.

Erzak dolu minibüsten toplanan vatandaşlara seslenen bir kadın "DEVA Partisi'ne üye olmayı kabul ediyor musunuz" diye sorduktan sonra kimlikler toplanıyor ve üyelik kaydı yapılanlara erzak teslim ediliyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde DEVA Partisi'ne tepkiler yükseldi. Konuya ilişkin partiden henüz bir açıklama gelmedi.

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