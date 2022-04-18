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İlber Ortaylı'dan olay Suriyeli çıkışı! Sığınmacı dediğin piknik yapar gibi ülkesine gidip gelmez

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, " Sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. O zaman orada kal. Sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz" dedi.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV5'de Hasan Basri Akdemir'in sunduğu "Konuşmadan Olmaz" programına konuk oldu. Canlı yayında "Türk tarihinde göçler ve sorunları" üzerine konuşan Ortaylı, Türkiye'deki sığınmacı sorunu hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Ortaylı, "Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık. Biz şarktan gelenlere mülteci statüsü vermiyoruz. Sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. O zaman orada kal. Sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz" ifadelerini kullandı.

İlber Hoca, Suriye'nin kaymak tabakasının da Türkiye'de olmadığını Avrupa ülkelerine gittiğini söyledi. 

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