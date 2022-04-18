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Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da! PKK'ya Pençe-Kilit

Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da! Büyük bir saldırı hazırlığında olan PKK-KCK'ya Pençe-Kilit operasyonuyla büyük darbe vuruldu.

“PKK/KCK terör örgütünün; Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir” diyen Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonuyla PKK'ya ağır bir darbe vurulduğunu ve saldırı hazırlığının dağıtıldığını duyurdu.

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