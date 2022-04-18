BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,82
ALTIN 928,80
MEDYA

ATV'nin Adı Sevgi dizisi 7. bölüm fragmanı

Adı Sevgi dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Adı Sevgi'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Adı Sevgi 24 Nisan 2022 Pazar akşamı ATV'de...

Adı Sevgi, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi; öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 40. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 40. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 57. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 57. bölüm fragmanı
İstanbul'da 34 katlı rezidansı 21'inci katı alev alev yandı korku dolu o anlar görüntülendi
İstanbul'da 34 katlı rezidansı 21'inci katı alev alev yandı korku dolu o anlar görüntülendi
Fatih Çıtlak'ı hiç böyle görmediniz! Fatih Çıtlak 'müritleriyle' zikir çekti Cübbeli Ahmet Hoca bakın ne yaptı
Fatih Çıtlak'ı hiç böyle görmediniz! Fatih Çıtlak 'müritleriyle' zikir çekti Cübbeli Ahmet Hoca bakın ne yaptı
Başörtülü üniversitelinin Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözleri sonrası eski sözleri açığa çıkartıldı
Başörtülü üniversitelinin Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözleri sonrası eski sözleri açığa çıkartıldı
Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı! Rüzgar büyütüyor
Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı! Rüzgar büyütüyor
DEVA Partisi'ne üye ol erzağı kap! İşte Esenyurt'ta o rezaletin görüntüleri
DEVA Partisi'ne üye ol erzağı kap! İşte Esenyurt'ta o rezaletin görüntüleri
Marketten Ramazan kolisini böyle çaldı! Rahatlığıyla pes dedirten hırsız kamerada
Marketten Ramazan kolisini böyle çaldı! Rahatlığıyla pes dedirten hırsız kamerada
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 49. bölüm fragmanı
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 49. bölüm fragmanı
TRT 1'in Gönül Dağı dizisi Gönül Dağı 61. bölüm fragmanı
TRT 1'in Gönül Dağı dizisi Gönül Dağı 61. bölüm fragmanı