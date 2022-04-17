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İstanbul'da 34 katlı rezidansı 21'inci katı alev alev yandı korku dolu o anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı

Kartal’da 34 katlı bir binanın 21'inci katında yangın çıktı. Bina sakinlerinde korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan daire havadan görüntülendi.

Kartal Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki 34 katlı binanın 21'nci katındaki dairenin balkonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada oturan vatandaşlar panik ve korku dolu anlar yaşarken, yangını görenler itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Alevlere teslim olan daire dron ile görüntülendi.

Emre Özdemir isimli vatandaş, “Ben evde oturuyordum. Yangın çıktığı bilgisini aldık. Dışarı çıktım. Yangının niye çıktığını tam bilmiyorum. Yangının doğalgazdan çıktığı da söyleniyor. İtfaiye ekipleri şimdi yangını söndürmeye çalışıyor" dedi.  Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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