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Fatih Çıtlak'ı hiç böyle görmediniz! Fatih Çıtlak 'müritleriyle' zikir çekti Cübbeli Ahmet Hoca bakın ne yaptı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor. Kanal D'nin sahur programlarını yapan Fatih Çıtlak Hoca, bu kez de 'müritleriyle' birlikte zikir çekerken görüntülendi. Çıtlak ve ekibi zikin çekerken kenarda onları izleyen Cübbeli Ahmet Hoca ve yanındakilerin neşeli sohbeti de görüntülere yansıdı...

Kanal D'deki sahur programında yaptığı "evlilik' gafıyla sosyal medyanın gündemine gelen Mehmet Fatih Çıtlak, şimdi de 'müritleri'yle zikir çektiği görüntülerle gündeme geldi. 

TikTok’ta paylaşılan videoda, bir kişinin 'Zikir de olacak mı Hocam' sorusuna Cüppeli Ahmet Hoca, “Fatih Çıtlak müritleriyle gelecek, çekerse onlar çekecek, onlar yapıyorlar” demesi dikkat çekti.

Videonun devamında ünlü ilahiyatçı Fatih Çıtlak ve 'müritleri, Cüppeli Ahmet Hoca’nın yanında sesli zikir çekerken görülüyor. 

Fatih Çıtlak ve ekibi sesli zikir çekerken, Cübeli Ahmet Hoca'nın da etrafındakilerle neşeli bir şekilde sohbet ettiği görülüyor.

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