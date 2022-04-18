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Şişli'de yer altı kabloları yanan sokakta 3 bina tahliye edildi

Şişli'de Dericiler Sokak'ta, yer altı kablolarının yanması nedeniyle çevredeki binalarda oturanlar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta bulunan yer altı kabloları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangın nedeniyle bir rögar kapağı yerinden fırlarken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, sokakta bulunan 3 binada yaşayanları önlem amacıyla tahliye etti.
Sokağa gelen İGDAŞ görevlileri doğal gaz, BEDAŞ ekipleri ise elektrik bağlantısını kesti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken binalardan tahliye edilenlerin bekleyişi sürüyor.

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