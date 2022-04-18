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Herkes yapamaz bunu! 3 saniyelik driftin sonu kötü bitti: Sosyal medyayı salladı

ANTALYA’da drift yapmaya başlar başlamaz otomobilini kaldırıma çarpan sürücü, sosyal medyada alay konusu oldu. Görüntüleri izleyenler hem güldü hem de ‘Videonun devamı sanayide çekilir’ şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kişinin yorum yağmuruna tuttuğu drift görüntüsü, Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde kaydedildi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü caddeye drift atarak çıkmak istedi. Yaklaşık 3 saniyelik drifti sonrası sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Tam bu sırada kazaya en yakın şahit olan motosiklet sürücüsü ise ne olduğuna anlam veremedi. Görüntüleri sosyal medyada izleyen vatandaşlar hem güldü, hem de ‘Herkes yapamaz bunu’, ‘Videonun devamı sanayide çekilir’ gibi yorumlarda bulundu.

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