FOX canlı yayında İyi Partili Profesör Bilge Yılmaz'ı ağlatan durum! Bir türlü konuşamadı

FOX TV Çalar Saat programına çıkan İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz, ağlamaklı olup konuşamadı. İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Bilge Yılmaz'ın zor anları kameralara böyle yansıdı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Bilge Yılmaz, gençlerin beyin göçünden bahsederken duygularına hakim olamadı ve gözleri dolu dolu oldu. Sesi titreyen ve konuşmakta zorlanan Prof. Dr. Bilge Yılmaz zor anlar yaşadı.

Yurt dışına giden gençleri suçlayamadığını dile getiren Bilge Yılmaz, o anlarda şunları söyledi:

-“Gençlere de kızamıyoruz şimdi. Benim geliş nedenim onların gidiş nedeni. Türkiye zor bir dönemden geçiyor hata yapacak payımız yok. Kusura bakmayın duygulanıyorum. Ekonomik olarak bu çocuklara bir gelecek sunamıyoruz. Tweet attı diye içeri atıyoruz. Ülkede özgürlükler yok bu çocuklar ne yapsın. Eskiden sınırlı imkanı olanların çalışarak yükselme imkanı vardı. Şimdi o yok liyakat yok önünüz tıkanıyor. Bir yerlere gelseniz düzgün maaş yok. Şimdi milyonların önünde ağlamayım ama…”