Selin Karacehennem'e gelen bekaret sorusu olay oldu: Kocam sürekli yüzüme vuruyor

Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, "Kocama evlenmeden önceki ilişkimi anlattım, o da her tartışmada yüzüme'' vuruyor" sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekti.

Ünlü yaşam koçu, psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapan Selin Karacehennem, gelen soruları Instagram hesabından yayınlıyor. "Kocamla evlenmeden önce yaşadığım ilişkiyi kocama anlattım, benden duysun, başkasından duymasını istemedim. Her kavgada bu durumu başıma kakıyor.Ne söylemeliyim ki bunu artık ağzına dolamasın." sorusuna cevap veren Karacehennem, "Her dakika size ne diyorum. Sakın anlatmayın! Duyduğu zaman konuşsun. Hayır diyeceksin daima. Herkes değişik, illa gelmez. Seninle tanışacağımı bilseydim kimseyle görüşmezdim, ufak teyek şeyler yaşadık, o kadar' dersin. Senden sonrası önemli. Senden sonra herhangi bir şey yaptım mı... Ama hayatımda kimse yokken tanımaya çalıştım. Lütfen bu konuyu gündeme taşıyarak münasebetimizi bozmayalım." cevabıyla sosyal medyada gündem oldu.