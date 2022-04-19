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MEDYA

Artı TV'de skandal yayın! TSK'ya işgalci deyip PKK açıklamasını paylaştı: Tepkiler çığ gibi

Terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele kapsamında TSK Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonunu başlattı. Artı TV'de ise operasyona ilişkin skandal bir yayın yapıldı.

Mehmetçik, Irak bölgesinde PKK terör örgütüne ait terör unsurlarının temizlenmesi için harekete geçti. Dün gece saatlerinde başlatılan Milli Savunma Bakanlığının başarıyla devam ettiğini açıkladığı Pençe-Kilit operasyonunda bölgedeki terör unsurları hedef alınıyor. Bu sırada Artı TV ekranlarında infial yaratan bir program gerçekleşti. TSK'nın operasyonun konuşulduğu Artı TV kanalında gazeteci kimliğiyle canlı yayına bağlanan Aziz Köylüoğlu, "Saldırılar özellikle Zap bölgesine yoğunlaşmış durumda" diyerek askerin terörle mücadeleye yönelik operasyonunu 'saldırı' olarak nitelendirdi.

Bölgede çatışmalar gerçekleştiğini söyleyen Köylüoğlu, "Bu konuda HPG, Halk Savunma Güçleri bir açıklama yayımladı öğlen itibarıyla. Bu saldırılarda şimdiye kadar 28 askerin öldürüldüğünü söyledi. İki helikopterin darbelendiğini açıkladılar." diye konuştu. Köylüoğlu "Skorsky helikopterleriyle bölgeye indirme yapmak istiyor Türk ordusu. İndirme yapmak isteyen askerlere yönelik gerillaların yaptığı eylemler var, bu işgal saldırılarına karşı ciddi bir direniş şeklinde." dedi.

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