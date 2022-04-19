BIST 2.510
DOLAR 14,65
EURO 15,80
ALTIN 931,30
MEDYA

Show TV'nin Aziz dizisi 22. bölüm fragmanı

Aziz dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Aziz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Aziz 22 Nisan 2022 Cuma akşamı Show TV'de...

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar, refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'nin oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir Doğduğu toprakları, biricik aşkını, sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz, sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. 

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti
Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah ile görüştü
Cem Özdemir'den Ukrayna önerisi: Kıtlığı önlemek için silah gönderin
Cem Özdemir'den Ukrayna önerisi: Kıtlığı önlemek için silah gönderin
Galatasaray konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi
Galatasaray konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi
Süleyman Soylu'dan çağrı: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Süleyman Soylu'dan çağrı: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Ömer Çelik açıkladı! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 51. madde detayı var!
Ömer Çelik açıkladı! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 51. madde detayı var!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü rekorlarla tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü rekorlarla tamamladı
Batman'da midibüs takla attı! Biri bebek çok sayıda ölü ve yaralı var
Batman'da midibüs takla attı! Biri bebek çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki miting ve ziyaretlerinin faturası Mersinlilere kesildi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki miting ve ziyaretlerinin faturası Mersinlilere kesildi
Rusya şartlarını açıklayıp saat vermişti! Ukrayna'dan cevaplar peş peşe geldi
Rusya şartlarını açıklayıp saat vermişti! Ukrayna'dan cevaplar peş peşe geldi