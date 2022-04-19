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İstanbul'da 'sağır ve dilsiz' dilenci yakalanınca dile geldi! Üzerinden bakın kaç TL çıktı

İSTANBUL Sultangazi’de boynuna ‘sağır ve dilsiz’ yazılı not asarak dilencilik yapan şahıs, zabıta ekiplerince yakalanınca dile geldi. Engelli olmadığı belirlenen şahıs, yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Sultangazi'de boynuna astığı ‘sağır ve dilsiz’ yazısı ile vatandaşları kandırarak para dilenen Ramazan A. isimli dilenci Sultangazi Belediye zabıtası ekipleri tarafından yakalandı. Herhangi bir engeli olmadığı anlaşılan ve vatandaşların duygusunu sömürerek dilenen şahsın zabıta ekiplerine, “Adana'dan geldiğini ve köydeki herkesin bu işi yaptıklarını” söyledi.

Seyyar ekip birim amirliği personellerinin rutin kontrolleri esnasında dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda ele geçirilen ve üzerinden 770 TL çıkan sözde sağır ve dilsiz dilenciye kabahatler kanunu ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

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