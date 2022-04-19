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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye sığınmacı tepkisi: Sorumlu olan, senin desteklediğin kişidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramda ülkelerine gidip sonra dönecek olan Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesini istemeyen Bahçeli'ye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapması hakkında başlayan tartışma için "Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zammını yaparsın, belediye bu zamların yüzde 40'ı kadar bir zam yaptığında kıyameti koparırsın. Bu iktidarı anlamakta zorlanıyorum. Bu zammı yapan sensin, hangi belediye başkanı zam yapmak ister? Buna ikiyüzlülük derler" dedi.

"Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız"
Hükümeti Suriye ve göçmen politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, AB ile imzalanan geri kabul anlaşmasına değinerek, "3 milyon 800 bin Suriyeli şu anda Türkiye'de hapiste. Bir yere gidemiyorlar. Gitseler Geri Kabul Anlaşması'na göre Türkiye'ye iade ediliyorlar. Dünyada hangi devlet böyle yönetilir? Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Biz Suriyeli kardeşlerimizi, can ve mal güvenliklerini sağlayarak kendi rızalarıyla ülkelerine göndereceğiz. Biz ırkçılık yapmayacağız." dedi.

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