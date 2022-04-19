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DÜNYA

Mucize kurtuluş! İzleyenlerin yüreği ağıza geldi: Bu kadın yeniden doğdu

İhlas Haber Ajansı

ARJANTİN'de bir tren istasyonunda tansiyonu düşen 24 yaşındaki kadın, trenin geçtiği sırada sendeleyerek raylara düştü. Tren istasyonundaki inanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına yansırken, hastaneden 12 gün sonra taburcu edilen kadın, "Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum" dedi.

Arjantin'de geçtiğimiz 29 Mart'ta Buenos Aires'e bağlı Gonzalez Catan'da 24 yaşındaki Candela isimli kadının, Independencia İstasyonu'nda beklediği sırada tansiyonu düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda dengesini kaybederek sendelediği görülen kadın, trenin geçtiği esnada platformdan raylara düştü.

Çevredekiler büyük panik yaşarken, trenin durdurulduğu ve kadının görevliler tarafından kurtarıldığı görüldü. Tekerlekli sandalyeyle ambulansa götürülerek Dr. Alberto Balestrini Hastanesine kaldırılan ve vücudunda kırıkları olduğu öğrenilen Candela, 12 gün sonra taburcu oldu. Kadının inanılmaz kurtuluşu ise ülke gündemine oturdu.

"Bu kadın yeniden doğdu"
Bir televizyon kanalına konuşan ve taburcu olduktan sonra olay anına ait görüntüleri izlediğini söyleyen Candela, “Tansiyonum aniden düştü. Önümdeki kişiyi uyarmaya çalıştım ve bayıldım. Başka bir şey hatırlamıyorum. Nasıl hayatta kaldım, bilmiyorum. Olanları anlamlandırmaya çalışıyorum" ifadeleriyle yaşadığı şoku anlattı. Görgü tanıklarından biri ise, "Bu kadın yeniden doğdu. Bu inanılmaz" şeklinde konuştu.

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