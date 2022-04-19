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Gaziantep'te akıl almaz kazalar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

Kazaların aşırı hız, ışık ihlali, dikkatsizlik gibi nedenlerden kaynaklandığı görülürken, görüntüleri paylaşan İl Emniyet Müdürlüğü, ''Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir’’ notuna yer verdi.

Görüntülerde kavşağa kontrolsüzce giren bir otomobilin servis aracına çarparak takla atması yer alırken bir başka kazada ise hızla gelen bir otomobilin bisikletli bir vatandaşa çarptığı görülüyor. Sola dönüşün yasak olduğu bir başka kavşakta ise sola dönen bir otomobil karşıdan gelen başka bir otomobille çarpıştı.

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