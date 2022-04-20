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MEDYA

Müge Anlı yanlış numarayı arayınca canlı yayında komik anlar yaşandı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yüzleri güldürecek anlar yaşandı.

20 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Emrah Köylü'yü aramak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Köylü'nün kaybıyla ilgisi bulunduğu düşünülen kişiler canlı yayına çağrıldı.

Kaybından önce İzmir Bornova'da berber dükkanı açan Köylü'ye ait olduğu düşünülen dükkanın numarasını bulan Anlı, numarayı canlı yayında aradı. Fakat telefonu açan kişi Emrah Köylü çıkmayınca stüdyoda komik anlar yaşandı.

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