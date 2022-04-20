Boğa yakalame etkiliğinde facia boynuz darbeleriyle öldü dehşet anları kamerada
Meksika'da her yıl düzenlenen boğa yakalama etkinliği bu yıl faciaya yol açtı. 19 yaşındaki Jared Baas isimli kovboy, boğayı yakalamaya çalışırken aldığı boynuz darbeleriyle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kovboy dakikalar içinde hayatını kaybetti.
Meksika’nın Yucatan eyaletinde yer alan Kanasin şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kementle boğa yakalama etkinliğinde kan aktı. Arenada bulunan 19 yaşındaki bir kovboy, boğanın boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetti.
Kement Turnuvası olarak adlandırılan etkinlik sırasında yaşanan olay seyircileri dehşete düşürürken, diğer kovboylar kızgın boğayı hemen arenadan uzaklaştırarak genç adamın yardımına koştu.
Göğsüne aldığı boynuz darbeleri sonucu hareketsiz kalan Jared Baas adlı genç kovboy, çevredekilerin yardımıyla hastaneye ulaştırılmak üzere ambulansa taşınırken, genç adamın aldığı darbeler sonucu dakikalar içinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Olayın görüntüleri ise arenada bulunan seyirciler tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde kızgın boğanın atıyla giden genç kovboya boynuzlarıyla saldırarak düşürdüğü görüldü.