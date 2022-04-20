'Uçak düşsün diye dua ettim' diyen Tanju Çolak itiraf etti! Siyasi görüşünü değiştirdi: Rıdvan Dilmen'e sitemim var

Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak'ın canlı yayında yaptığı Fatih Terim itirafı büyük ses getirdi. Fatih Terim ile arasının iyi olmadığını belirten Çolak, siyasi görüşüyle ilgili de yayında konuştu.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak çarpıcı itirafıyla gündeme oturdu. Fatih Terim ile arasının iyi olmadığını belirten Çolak, "Antalya'daki teknik direktörler seminerine giderken, Fatih Terim, Haluk Ulusoy, Metin ve Oğuz'la uçağa bindim. Başladım dua etmeye. Uçak düşsün de Türkiye kurtulsun diye. Uçak düşmedi. Uçaktan indik. Bir araç geldi, dördü bindi beni arabaya almadılar. Ağladım. Avrupa gol kralı bana yapıyorlar bunu. Bana yapılıyorsa herkese yapılır bu." ifadelerini kullandı.



Çolak, Dilmen'le ilgili yaptığı açıklamalarda "Bence TFF Başkanı Rıdvan Dilmen olmalı. Son 3-4 senedir, futbola yön veren, istediğini oraya koyan, istediğini alan bir kardeşimizdir Rıdvan. Ha gölge başkan, ha içeride... Bence içeride olması daha doğru olur. Futbolu bilen biri. Geçmişe baktığımızda federasyon başkanı olmuş hiçbir futbolcu yok. Rıdvan olursa, bir ilki başarır." dedi.



"Benim en doğal hakkım Rıdvan'a ulaşabilmek"

"Rıdvan futbolla alakalı her şeye karışır" diyen Çolak "Futbolu çok seviyor. Türkiye'deki menajerler dahil, aklınıza kim geliyorsa her şeyin Rıdvan'dan geçtiği biliniyor. Bravo, adam güçlü. Lafını da dinletiyor. Ben Rıdvan ile 17 yaşından beri beraberim. Annesini mezara koyarken de yanında oldum veya sakatlığında Amerka'dayken. En iyi günündeyken de... Hayatımız beraber geçmiş, Milli maçlar oynamışız. Benim en doğal hakkım Rıdvan'a ulaşabilmek. Ben şimdiye kadar kimseden ne bir iş, ne bir aş istemem. Ama benden istenildi mi, o soru işareti..." diye konuştu.



"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok"

Ajansspor haberine göre Çolak "Federasyon ile hiç ilgilenmiyorum. Çünkü Federasyon Sayın Cumhurbaşkanım'ın düşüncesiyle oluyor. Orada kimi arzu ediyorsa, böyle bir Federasyonumuz var. Nihat Bey kendisi bıraktıysa bir sorun var. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın en yakını. Bir sıkıntılar var ki bunları çözemediği için bırakmak zorunda kaldı. Bir kaos var. Hakemleri görüyorsunuz. Birisi çıktı, 13 hakemi bir günde kadro dışı bıraktı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. 7 hafta kalmış nasıl bekleyemiyorsun. Bir şey biliyorsan Ferhat Bey, çık konuş. Elimde şu tape var, bu tape var konuşması lazım. Kimse öne çıkmıyordu, kimse bir şey söyleyemiyordu, ben çıktım delikanlı gibi yaptım dedi. Ama 3 hafta sonra kendisi gitti." ifadelerini kullandı.



"Ben 30 dakika konuştum beni dinlediler"

Çolak, AK Parti’den siyasete girme atılımları sorulması üzerine 3 kez aday adayı olduğunu ama aday yapılmadığını söyledi. Çolak bir anısını “İzmir’den milletvekilliğine adaylığımı koydum. Ankara’da mülakata gittik. Giren hemen çıkıyor. Ben içeri girdim, kronometreye bastım. Karşımdakiler, ‘Sen benim efsanemizsin’ dediler. Ben 30 dakika konuştum beni dinlediler. Oradan birine, ben TRT’ye çıkamıyorum, dedim. Bir günlüğe gittim dört gün beni bırakmadılar. Balıkesir milletvekili Ali bey ‘bize böyle insanlar lazım’ dedi. Ali Bey, ‘biz dosyanı yukarı yolladık olabilmen için’ dedi, ‘sen cumhurbaşkanına ulaş’ dedi. Ulaşmadım." diyerek anlattı.



"AK Parti ile aynı düşüncede değilim"

Çolak "Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Aynı sağ taraftayım ama bizi kabul eden, gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediklerini düşünüyorum. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Benim paraya ihtiyacım yok. Avrupa Gol Kralı’yım biraz değer ya. Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim.” ifadelerini kullandı.



"Alpay Özalan’ı da defalarca aradım"

Buket Aydın’ın “Alpay Bey’in veya Hamza Bey’in gördüğü değeri göremediğinizi düşünüyorsunuz” sözlerine “Asla” yanıtı veren Çolak, o isimleri takip etmediğini söyledi. Alpay Özalan’ı da defalarca aradığını söyleyen Çolak, kendisine geri dönülmediğini söyledi.