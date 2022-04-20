Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena uçtu! "100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı iç hatlardan Mekke'ye..." 'Hacı naptın sen" diye uyarılınca

Yeni Akit gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, TV 100 canlı yayınındaki sözleriyle sosyal medyayı salladı. Hacı Yakışıklı, 100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlardan Mekke'ye, Sırbistan'a, Varna'ya gidiliyordu" dedi. Gürkan Hacır üst üste "150 yıl önce mi?" diye sordu, Yakışıklı, "evet" cevabını verdi.

TV100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü üstlendiği 'Taksim Meydanı' adlı programda sığınmacı konusu tartışılırken, Yeni Akit gazetesi ANkara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı söz aldı ve herkesin ağzını açık bırakan şu cümleleri kurdu:

"Suriye, Irak gibi devlet yoktu 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletinin İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu."

Gürkan Hacır "150 sene önce mi?" diye uyardı ama...

Hacı yakışıklı bunları söylerken programın moderatörü Gürkan Hacır bir kaç kez üst üste "150 sene önce mi" diye sordu. Hacı Yakışıklı da "evet" deyip iddiasını tekrarladı. Bu sözler sosyal medyayı salladı. Herkes "100-150 sene önce İstanbul Havalimanı neredeydi?", "Hangi uçaklar sefer yapıyordu o ülkelere" diye sordu.

'Hacı naptın sen" deyince sözlerini düzeltti ama...

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı'nın dayanamayıp " Hava yoluyla mı? Hacı naptın!" demesi üzerine duraksayan Hacı Yakışıklı, "Havayoluyla derken, hava limanı olsaydı diyorum" diyerek sözlerini toparlamaya çalıştı.

Hacı yakışıklı eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Yakışıklı, "150 yıl önce İstanbul'da havalimanı olsaydı Mekke'ye, Medine, Sırbistan, Varna, Kudüs, Şam'a iç hatlardan giderdik" Bu sözü yayında açıklıyorum; ama videoyu kesip sanki "150 yıl önce havalimanı vardı" demişim gibi çarpıtıyorlar! Bizim idealimiz onların algısından büyük; devam" dedi.