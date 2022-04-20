Asgari ücretli İYİ Partili Ümit Dikbayır kasada kaldı! Bu nasıl iş marketler KDV indirimini iç etmiş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır her ay '4 kişilik asgari ücretli aile' olarak alışverişe çıkıyor. Her ay, aynı listeyle alışverişe çıkan Dikbayır çiftinin aldığı ürün sayısı aydan aya azalmaya devam ediyor. Ocak'ta 41 ürün alabilen Dikbayır çifti, Nisan'da aynı parayla aynı ürünlerden sadece 28'ini alabildi. KDV indirimi geldi ancak market raflarındaki ürünlerden geçen aya göre daha pahalı olmayanı yok...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır her ay '4 kişilik asgari ücretli aile' olarak alışverişe çıkıyor. Asgari ücret zamnının nasıl eriyip gittiğini video şeklinde paylaşıyor. 4 bin 250 liralık asgari ücretten, kira ve faturalar gibi temel ödemeleri yaptıktan sonra kalan 360 lira ile markete alışverişe giden Dikbayır çitti her ay çok daha az malzeme almaya başladı. Ocak'ta 41 ürün alabilen Dikbayır, Nisan'da aynı ürünlerden sadece 28'ini alabildi.

Ümit Dikbayır eşi Nigar Dikbayır ile birlikte markete gidip ‘Milletin geçim derdi' çalışmasının sonuncusunu çekti. Ocak ayındaki 40 yumurta 10'a düştü. Faturalar ödendikten ve market alışverişinden sonra dört kişilik ailenin ay sonuna kadar geçinmek için elde kalan tutarı 306 TL oldu. Ümit Dikbayır, “Fiyatlar çok arttı. Hemen önümüzdeki ay asgari ücrete, emekli ve kamu çalışanlarına zam yapılmalı” dedi.

Çamaşır, bulaşık gece yıkanıyor

Dikbayır Ailesi, ilk olarak asgari ücretle dört kişilik ailenin zorunlu ödemelerini yaptı. Nisan ayında asgari ücretli ailenin elektrik ve suyu gece saatlerinde kullanmaya başlamasıyla su ve elektrik faturaları düştü. Ulaşım zamları ise gideri artırdı. 4.253 TL maaşı olan bir asgari ücretli ailenin nisan ayında alışverişe kalan bütçesi 1.096 TL oldu.

Gramaja indirim, fiyata zam! KDV indirimi de yok edildi

Market alışverişi yapan Dikbayır Ailesi, çoğu üründe gramajın düştüğünü; tuz, çay, şeker, sıvı yağ, peynir gibi ürünlerin de fiyatının arttığını belirledi. Bu ürünlere gelen yüzde 10 KDV indiriminin de yok edildiği görüldü.

Ümit Dikbayır, milletin geçim derdi çalışmasının ilkini ocak ayında yapmış ve faturalar ödendikten sonra elinde 1.400 TL kalmıştı. 41 kalem ürün 1.217 TL tutmuştu. Faturalara gelen zamların ardından Dikbayır'ın alışveriş için ayırdığı tutar da düştü. Ürün kalemi 28'e indi ve alışveriş sonrası elinde 306 lira kaldı.