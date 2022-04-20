AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: Çok zengileştik salatalık domates yiyemezdik

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 'Bir taraftan da düşündüğümüz zaman kışın salatalık domates yemezdik ya turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim' dedi.

2023’te yapılması planlanan seçimler için çalışmaların başladığını belirten AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ekonomik durumla ilgili şunları söyledi:

'Yeter ki üretelim. Bu, arpa buğday da olsa, sebze meyve de olsa. Bakın seradaki meyve üzerinden, ‘marketlerdeki domates patlıcan, 30 lira oldu' diye dayak yiyoruz. Bir taraftan da düşündüğümüz zaman kışın salatalık domates yemezdik ya turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim, ondan sonra ‘yok domatesin tanesi 5 lira..' Bre mübarek haziranda çıkınca kendi toprağımızda bunu yemek lazım. Ha ihtiyaç varsa, paran da varsa, git al 30'a değil, 40'a ye, buna kimse bir şey demez.