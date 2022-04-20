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Hatay'da üniversite öğrencileri birbirine girdi! Bıçaklı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, öğrencilerden Y.A., T.N. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan o anlar bölgede bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırırken, olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı.

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