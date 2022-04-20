İBB'nin 'Ayşe abla' reklamı Twitter'ı karıştırdı! Tepki yağdı: İğrenç bir kampanya, fiyaskolar fiyaskosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaçak İstanbulkart kullanımına ilişkin uyarı içeren bir reklam paylaştı. İstanbulkart'ın kişiye özgü olduğu vurgulanan reklamda, başkalarının İstanbulkart'ının kullanılmaması çağrısı yapıldı. İBB'nin reklamına destek gelirken bazı kullanıcılar da tepki gösterdi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'ın başkalarına devredilmesinin veya kaçak olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla İBB harekete geçti. Paylaşılan reklam videosu ile başkasının İstanbulkart'ının kullanılmaması yönünde uyarıda bulunuldu. İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbulkart kişiye özeldir." notu düşülerek hazırlanan video paylaşıldı. Videoda otobüse başkasının İstanbulkart'ını kullanarak ücretsiz binen bir kişi "Ayşe abla" olarak tanıtılıyor.



Otobüsteki yolcuların tepkili bakışlarına maruz kalan adam daha sonra otobüsten iniyor. Videonun sonunda "Bazıları kendini görünmez sanıyor. Kendi İstanbulkart'ınızı kullanın, Ayşe ablanın yaşadığını yaşamayın." ifadesi dile getiriliyor ve İstanbulkart'ın usulsüz kullanımının cezaya tabi olduğu belirtiliyor.



"İğrenç bir kampanya"

Twitter'da bazı kullanıcılar reklamla ilgili "Reklam için ajansa kaç akbillik para ödendi acaba? Şu uğraştıkları şeyin açıklaması yok ya, baya iğrenç bir kampanyayı geri adım atmadan sürdürüyor İBB. Bir kaçak akbil basmanın kriminalize edilmesine sıra gelemiyor, fiyaskolar fiyaskosu", "Millet keyfinden başkasının kartını kullanmıyor. Ayşe abla o otobüse çocuğu için bedava biniyorsa Ahmet abi de bedava binip parayı çocuğuna harcayacak", "Önce beleşten dağıttığınız abidik gubidik kartları kaldırın sonra konuşuruz bunları", "Anne kart, sağlık çalışanlarına vs ücretsiz kartlar artık iptal edilmeli." diyerek tepkisi gösterdi.



