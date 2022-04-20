Herkesin derdi ben olmuştum! Mustafa Sarıgül'den TikTok fenomeniyle yeni tokat videosu çekti

Çektiği videolar ile sıkça gündem gelen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, TikTok fenomeni Nurseli Aksoy ile buluştu.

Sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, Mustafa Sarıgül ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Nurseli Aksoy'un, boynuna ‘Çağrı Sarıgül’ yazdığı ve “Herkesin derdi ben olmuştum. Gerçekten ben olmuşum” derken Mustafa Sarıgül videoya, “Hiç merak etme ben hepinizin dertlerinin ne olduğunu biliyorum. Bütün gençlerin dertlerini çözmek için mücadele veriyorum” diyerek cevap verdi. Mustafa Sarıgül’ün verdiği cevapta yine masaya vurduğu sahne sosyal medyada dikkat çekti.