Pençe Kilit operasyonunda 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara bulundu işte o görüntüler

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit edildi. Mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde 18 Nisan'da başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit edildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 30 terörist etkisiz hale getirilirken şu ana kadar 2 asker şehit oldu.

Mağaralarda ele geçirilen silahlar

11 adet AK-47 piyade tüfeği,

3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

1 adet Doçka makineli tüfek,

2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

69 adet el bombası,

2500 adet hafif silah mühimmatı,

1 adet büyük telsiz

1 adet küçük telsiz,

Çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP (el yapımı patlayıcı) imha edildi.

MSB daha önce operasyonda hayatını kaybeden asker sayısının ikiye yükseldiğini duyurmuştu.