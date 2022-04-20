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Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink'in katillerini bulacakmış! Hadi Özışık yorumluyor

Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink'in katillerini bulacakmış! İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumluyor...

Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme turu'na devam ediyor... Son olarak Hrant Dink'in ailesini ziyaret etti... "Tetikçi hapiste ama onun arkasındaki o derin karanlığı aydınlatmalıyız" dedi... "Hrant Dink'in gerçek katillerini ortaya çıkaracağız" dedi... Daha önce "Dink konusunda çok çarpıcı araştırmalar yapıyor" dediği Nedim Şener, "O karanlık güç FETÖ'ydü" deyip gerçekleri tek tek hatırlattı Kılıçdaroğlu'na...

Kemal Kılıçdaroğlu ateşle oynuyor... O ateş Türkiye'ye bir şey yapamaz ama dönüp dolaşıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu yakacak... Allah aşkına, sözünü dinleyeceği birileri ona bunları bir anlatsın...

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