Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa eleştirisi: Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski AK Partililere çağrı yaptığı konuşmasında Millet İttifakı için ''Bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin, millete ve memlekete hizmet olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Çocuklar ve kadınlar ölürken tüm dünya yarım asrın en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken muhalefetin, 6+1 masanın tek derdi birbirlerine ayar vermek. Geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır. Özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunun, hangi kirliği pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor'' dedi.