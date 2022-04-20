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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük kızla sohbeti gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup toplantısı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde çocuklarla sohbet etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup toplantısı sonrasında 23 Nisan etkinlikleri için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gelen çocuklarla karşılaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süre çocuklarla sohbet etti.

Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi.

Başka bir çocuk ise "Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra meclisten ayrıldı.

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