Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bakın nerede bulundu

Muhammet Aslan'ı intihara sürükleyen ise sanal bahis merakı oldu. Genç hemşirenin sanal oyunlarda para kaybettiği ve borçlandığı ortaya çıktı. Müge Anlı bugün Tatlı Sert programında genç hemşireden gelen haberi duyurup 'Çok üzüldüm ailesi perişan halde' dedi.

Müge Anlı kötü haberi alınca böyle tepki verdi video için tıkla